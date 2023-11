Innovation : des bustes conçus en 3D pour épouser au mieux les formes des corps

« Un week-end très enrichissant ! » Aurore Lallement ne parle pas de la dotation de 1 500 euros décrochée avec son troisième prix lors du concours BoostCampus 47, qui s’est déroulée au, les 13 et 14 octobre, mais de toutes les belles rencontres qu’elle a pu faire, avec d’autres porteurs de projets ou des accompagnateurs...

« Un week-end très enrichissant ! » Aurore Lallement ne parle pas de la dotation de 1 500 euros décrochée avec son troisième prix lors du concours BoostCampus 47, qui s’est déroulée au, les 13 et 14 octobre, mais de toutes les belles rencontres qu’elle a pu faire, avec d’autres porteurs de projets ou des accompagnateurs.

« Pour BoostCampus, j’ai proposé un procédé de fabrication de bustes de couture sur mesure. Les bustes d’ateliers sont aux mesures commerciales du prêt-à-porter, qui ressemblent très peu aux gens, puisque ce sont des moyennes. headtopics.com

Selon la couturière, c’est un projet de « grande niche, à destination des amateurs de couture, les élèves d’écoles de mode et les créateurs indépendants. Car même les mannequins 4XL classiques ressemblent rarement aux corps réels de leurs clientes, bien que certaines mesures soient réglables.

« Le week-end du BoostCampus a vraiment été bénéfique, ils ont été très pointus dans la recherche des experts dont on avait besoin, les coaches étaient pleins de bons conseils et bienveillants. En deux jours, ça a fait avancer le projet à pas de géant. L’accompagnement sera très important pour mon projet. headtopics.com

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

À Blanquefort, le groupe industriel Andqo passe le cap des 250 collaborateurs et poursuit ses recrutementsLe groupe Andqo, spécialiste dans la maintenance industrielle et la robotisation, vient de fêter ses 30 ans. Lire la suite ⮕

Près de Lisieux, Aurore Lebarbey aide les entreprises et les particuliers à faire leurs papiersAurore Lebarbey a créé sa société d'assistante administrative. Cette habitante de Marolles (Calvados) intervient auprès des professionnels et des particuliers. Lire la suite ⮕

Management hors norme, prises de risque, innovation stratégique : les Sud Africains ont été à la pointe pendant cette Coupe du monde et peuvent servir d’exempleL'Afrique du Sud est désormais seule en haut du palmarès de la Coupe du monde. En réussissant un doublé que les All Blacks de Richie McCaw avaient réalisé en 2011 et 2015, en offrant à leur pays son quatrième trophée William Webb-Ellis, Siya Kolisi et ses camarades sont entrés dans la grande histoire du rugby mondial. Mais quelle place la mémoire collective leur réservera-t-elle ? Non, cette équipe qui est arrivée au soir de son aventure, portée par la détermination et la force de ses trentenaires, ne possède pas le glamour et la facilité de la génération dorée néo-zélandaise. Mais trois fois, elle a su forcer le destin pour arracher des victoires d’un point seulement, face aux Bleus (29-28) en quarts de finale, aux Anglais (16-15) en demies puis aux All Blacks (12-11) en finale. Il n’y a pas de hasard Lire la suite ⮕

Une jeune entrepreneuse remporte le Grand Prix de l'innovation au Mondial de la Coiffure et de la BeautéBernice Kobozo, fondatrice de la marque HairArboree, remporte le Grand Prix de l'innovation grâce à son shampoing solide adapté au type capillaire et à l'environnement climatique du consommateur. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : Karim Benzema au cœur d’un match (nul) entre Gérald Darmanin et Jean-Luc MélenchonKarim Benzema vit et joue désormais en Arabie saoudite, où il laisse davantage libre cours à sa foi musulmane qu’à Madrid. Gérald Darmanin a-t-il un problème avec le football ? On se rappelle ses accusations contre les supporters de Liverpool, lors de la finale de la Ligue des champions, au Stade de France, le 28 mai dernier. L’événement avait viré au fiasco sécuritaire, dû, selon le ministre, aux milliers de supporters anglais présents. Version démantibulée par un rapport de l’UEFA, ce qui n’avait pas empêché Gérald Darmanin de s’entêter, malgré le mea culpa du préfet de police Didier Lallement. Sa nouvelle cible est encore un footballeur, le Ballon d’or 2022, Karim Benzema. Après avoir fait les beaux jours du Real Madrid, il vit désormais en Arabie saoudite, où ses revenus restent aussi supersoniques que ceux qu’il percevait en Espagne. Au pays de La Mecque, Benzema laisse davantage libre cours à sa foi musulmane. Lire la suite ⮕

Roche Bobois : une croissance soutenue dans le secteur de l'ameublementRoche Bobois, une entreprise emblématique dans le domaine de la conception et la distribution de meubles haut de gamme, maintient une croissance soutenue malgré les fluctuations du marché. Son engagement envers la qualité et l'innovation lui permet de surperformer l'indice avec une progression de 12% depuis le début de l'année. Lire la suite ⮕