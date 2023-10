Innovation dans votre lit : le surmatelas qui chauffe et réduit vos factures

L’automne est bien installé et les températures commencent à tomber. Et c’est forcément plus sensible la nuit, alors que l’on souhaite profiter d’un sommeil douillet. Il existe plusieurs solutions pour cela, et la couverture chauffante en est une, mais le surmatelas chauffant peut être une alternative. Cdiscount propose le surmatelas chauffant Medisana HU 666 à seulement 34,99 euros.

Le matelas dispose d’une conformité à la norme Oeko-Tex 100, le label de qualité qui inclut 100 paramètres de contrôles pour évaluer les risques du tissu pour la santé, et il offre une texture confortable et douillette. 3 niveaux de températures sont proposés selon vos préférences. Au bout de 3 heures, le chauffage du surmatelas s’arrête automatiquement pour éviter les désagréments.

L’incontournable batterie de cuisine Tefal Ingenio chute de prix chez CdiscountLa batterie de cuisine Tefal Ingenio n’attend que vous avec ses 13 pièces de qualité supérieure. Préparez des plats savoureux et sans matière grasse grâce à ce produit dont le prix s’effondre chez Cdiscount. Lire la suite ⮕

Aspirateur laveur Tineco : craquez sur l’offre du moment signée CdiscountUn aspirateur laveur à prix réduit, ça vous dit ? En ce moment, Cdiscount baisse le prix de l’excellent Tineco Floor One S5 Combo et les membres CDAV peuvent obtenir une remise exclusive de 20%. Lire la suite ⮕

Cdiscount propose aujourd’hui le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G à moitié prixSi vous voulez un smartphone équilibré et performant sans payer le prix fort, nous avons le bon plan qu'il vous faut : le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est en ce moment en forte promotion et passe de 399 euros à 182 euros, uniquement chez Cdiscount et pour celles et ceux qui sont membres CDAV. Lire la suite ⮕

Cdiscount : promotion stupéfiante sur ce matelas à mémoire de formeIncroyable mais vraie, la réduction de Cdiscount sur le matelas Zen (Luxury Literie) porte son prix de 499,80 euros à 179,90 euros. Le modèle en 140 x 190 cm a perdu 320 euros d’un seul coup ! Lire la suite ⮕

Top 5 des meilleures trottinettes électriques à petit prix chez CdiscountVous habitez en ville et vous avez envie de laisser la voiture au garage ? Pour vous équiper d’une trottinette électrique, découvrez le top 5 Cdiscount avec des promos exceptionnelles jusqu’à - 50 % Lire la suite ⮕

Redmi Pad SE : la récente tablette abordable de Xiaomi est déjà à prix cassé chez CdiscountLa Xiaomi Redmi Pad SE est la dernière tablette à rejoindre le catalogue de la marque. Avec un tarif à moins de 200 euros, elle va surtout servir à un usage simple, comme la lecture, ou bien pour le visionnage de vidéos. En ce moment, on la trouve moins chère sur Cdiscount : 153 euros contre 199 euros. Lire la suite ⮕