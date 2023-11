Des chercheurs israéliens se sont penchés sur cette délicate question de l’infidélité, un sujet qui affecte de nombreux couples. Au fil du temps, la fidélité peut vaciller, la tentation de chercher ailleurs peut devenir difficile et certains en subissent les conséquences. Maintenir la flamme après plusieurs années de vie commune représente un réel défi.

Mais au bout de combien de temps les hommes succombent-ils le plus souvent à l’adultère ? Infidélité dans le couple : une étude révèle le moment précis lors duquel les hommes envisagent de tromper leur compagne Dans les relations à long terme, on évoque souvent des moments charnières, des « caps ». Les plus connus sont le cap dès trois ans, où la passion semble s’éteindre, et le fameux cap des sept ans, une période de crise qui, dit-on, sonne le glas pour de nombreux couple





