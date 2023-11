Index senior : comment se porte l'emploi des plus de 55 ans en France ?

Économie : la croissance se maintient modestement au troisième trimestre, selon les chiffres de l'Insee Le nombre de Français de cette tranche d'âge, sans activité, a diminué de 6,5% en un an, selon la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques). En réalité, cela fait même plusieurs années que le taux d’emploi des seniors s’améliore, et les différentes réformes des retraites y sont pour quelque chose...

Cependant, le réemploi des plus de 50 ans est encore à améliorer. Aujourd’hui, un senior qui perd son emploi met toujours plus de temps qu’un jeune de 25 ans à en retrouver un. C'est le cas, même si les débats du début d’année ont eu le mérite de mettre en lumière cette problématique, concède Benoit Serre, vice-président de l’association nationale des DRH.

