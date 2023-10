Inde : les partis d'opposition ciblés par de multiples perquisitions avant les élections

Le Parti du Congrès de Rahul Gandhi (au centre) a fait l'objet de procédures judiciaires cette année. Jeudi, le fils d'Ashok Gehlot (deuxième en partant de la gauche) a été convoqué par les autorités dans une affaire vieille de douze ans, quelques semaines seulement avant les élections au Rajasthan auxquelles son père est candidat.

Jeudi, l'ED a perquisitionné le domicile de Govind Singh Dotasra, le chef local du Parti du Congrès au Rajasthan, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent. L'agence a également convoqué le fils d'Ashok Gehlot, le ministre en chef du Rajasthan et figure emblématique du Parti du Congrès, pour violation de la loi régulant l'utilisation des devises étrangères. L'affaire serait vieille de douze ans.

Dans le Telangana, c'est la fille de Chandrashekar Rao, le ministre en chef de cet Etat du Sud, qui est visée par l'ED pour une implication présumée dans l'attribution illégale de licences de vente d'alcool dans la capitale, New Delhi. headtopics.com

Mais sur le plan économique, la popularité de Narendra Modi a quelque peu été érodée par une inflation qui menace la sécurité alimentaire des ménages. Son parti, le BJP, a d'ailleurs connu quelques revers ces derniers mois.

Les nationalistes hindous ont notamment perdu au mois de mai l'Etat du Karnataka, désormais dirigé par le Parti du Congrès. Les derniers sondages prédisent par ailleurs la victoire du parti de Nehru dans le Rajasthan et la reconduction d'Ashok Gehlot à la tête de l'Etat. Ce serait un petit événement, car aucun des deux partis n'a gagné les élections locales deux fois de suite au Rajasthan depuis le début des années 1990. headtopics.com

