Incivilités à Gimont : la douceur de vivre en péril

Dépôts d’ordures, déjections canines sur la voie, vols… La commune de Gimont fait face à de plus en plus d’incivilités, petites ou grandes, qui nuisent à l’art de vivre, "à la gimontoise". Et donc de cette si fameuse douceur, qui est désormais, un peu, en péril. Le sujet concerne tous les habitants. De menus à plus graves, il y va de l’avenir et du bien-être du plus grand nombre.

La municipalité déplore, chaque jour un peu plus, que des déjections canines ornent toujours les trottoirs ou les chemins de randonnées. En effet, certains propriétaires de chiens continuent de faire fi de leurs obligations en matière de propreté urbaine malgré les nombreux rappels sur le sujet. Après les déjections, il semblerait aussi que le statut du déchet ne soit pas le même dans la sphère privée que dans l’espace public, notamment avec, parfois, les dépôts d’ordures au pied des poubelles urbaines

