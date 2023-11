Incidents OM-OL : Lyon condamne des «comportements racistes» parmi ses supporters

L'Olympique Lyonnais a condamné «fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage» des supporters de Lyon dimanche avant le match annulé OM-OL à Marseille, dans un communiqué publié lundi par le club.

L'Olympique Lyonnais a condamné «fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage» des supporters de Lyon dimanche avant le match annulé OM-OL à Marseille, dans un communiqué publié lundi par le club. «Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi mais aussi contraire à ses valeurs», affirme le club en rappelant la volonté de l'OL «de les éloigner des tribunes».

L'OL condamne les 'inacceptables comportements racistes' de ses supporters face à l'OMAu lendemain de la soirée chaotique vécue dimanche soir, l'OL a condamné avec la plus grande fermeté les comportements racistes de ses supporters dans le parcage visiteurs du Vélodrome. Le club rhodanien s'expose à des sanctions. Lire la suite ⮕

Incidents OM/OL: le football français sous le choc et sous pressionLe football français est sous le choc et sous une forte pression après les graves incidents ayant entraîné l'annulation du match OM-Lyon dimanche, le gouvernement pointant du doigt lundi la responsabilité des clubs et de la Ligue Lire la suite ⮕

Incidents OM/OL: « Inacceptables », « 9 interpellations », selon DarmaninGérald Darmanin a jugé lundi que les incidents qui ont conduit à l’annulation du match OM/OL à Marseille étaient « inacceptables », ajoutant qu’ils avaient donné lieu à « neuf interpellations ». Lire la suite ⮕

Incidents OM/OL: le football français sous le choc et sous pressionLe football français est sous le choc et sous une forte pression après les graves incidents ayant entraîné l'annulation du match OM-Lyon dimanche, le gouvernement pointant du doigt lundi la responsabilité des clubs et de la Ligue. Lire la suite ⮕

Incidents Marseille-Lyon : les réactions de Gérald Darmanin, Gianni Infantino et Amélie Oudéa-CastéraGérald Darmanin a jugé lundi que les incidents qui ont conduit à l’annulation du match OM/OL à Marseille dimanche soir étaient « inacceptables », ajoutant qu’ils avaient donné lieu à « neuf interpellations » Lire la suite ⮕

Incidents OM-OL: Gérald Darmanin réclame des 'peines de prison les plus fortes possibles'Au lendemain des graves incidents survenus à Marseille qui ont conduit à l'annulation du match OM-OL au stade Vélodrome, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que cinq policiers ont été blessés et neuf personnes interpellées. Il veut aussi que des sanctions très lourdes soient prises... Lire la suite ⮕