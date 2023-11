Incidents OM-OL: le déroulé de la soirée du côté des forces de l'ordre

Le football français est de nouveau au coeur de l'actualité depuis dimanche soir en raison des incidents qui se sont déroulés aux abords du stade Vélodrome avant l'Olympico entre Marseille et Lyon en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le match était classé 4 (sur 5) par la DNLH (La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme), en raison de "l’antagonisme historique qui oppose les supporters à risques des deux clubs.

Ce supporter a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Selon des sources policières présentes dans le stade Vélodrome dimanche soir, des supporters rhodaniens ont exigé tard dans la soirée que les deux fans de l'OL interpellés soient libérés pour repartir sur Lyon.

Incidents avant le match OM-OLDes supporters lyonnais ont été attaqués par des individus cagoulés et portant des écharpes de l'OM avant le match entre Marseille et Lyon. Lire la suite ⮕

Le match entre Marseille et Lyon annulé après des incidentsLe match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche soir après des incidents avant la rencontre, quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL, blessant l'entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo. Sur des images du diffuseur Prime Video, l'entraîneur italien été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome. Par ailleurs, des bus de supporters lyonnais ont été également visés par des projectiles. Lire la suite ⮕

L'Olympique lyonnais porte plainte suite aux incidents avant le match OM-OLL'Olympique lyonnais a annoncé qu'il allait porter plainte et soutenir toute personne souhaitant faire de même suite aux incidents survenus avant la rencontre annulée entre l'OM et l'OL. Le club regrette la répétition de ce type d'incidents à Marseille et demande des sanctions exemplaires. Lire la suite ⮕

L'Olympico annulé suite aux incidents graves à MarseilleLe match entre l'OM et l'OL a été annulé en raison des terribles incidents à Marseille. Le bus de l'OL a été attaqué et le visage de Fabio Grosso a été sérieusement blessé. Les supporters lyonnais ont également été ciblés et des dérapages, tels que des saluts nazis et des insultes racistes, ont été signalés. Lire la suite ⮕