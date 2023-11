Incidents OM-OL: la LFP exige 'des sanctions fortes' contre les auteurs de 'ces actes inqualifiables'

Comment vous réagissez après ces incidents très graves survenus hier soir à Marseille ? Avant toute chose, nous avons eu une pensée pour Fabio Grosso et son adjoint. Il est totalement inacceptable que des acteurs du jeu soient pris pour cible par des abrutis. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Le plus important est qu’ils récupèrent le mieux possible après cette attaque dont ils ont été les victimes.

Dans le cas présent, comme vous le dites, les incidents ont eu lieu à 500 mètres du stade. Cela ne relève pas de notre responsabilité. Pour autant, comme pour chaque incident, nous sommes aux côtés de l’Etat et nous soutenons pleinement les déclarations de Gérald Darmanin qui demande une plus grande fermeté de la justice à l’égard des auteurs de ces actes d’une particulière gravité.

