Incidents OM-OL: L'immense colère des supporters marseillais au moment de l'annonce du report

C'est Rachid Zeroual qui a annoncé aux South Winners que le match n'aura pas lieu. A travers ses mots, on comprend la colère immense des groupes de supporters qui avaient préparé ce match avec beaucoup d’enthousiasme et qui craignent un amalgame entre leur passion, parfois débordante certes, et l’agissement de quelques individus, cagoulés au moment du caillassage, et qui n’appartiennent pas forcément à une asso.

Comme expliqué par RMC Sport la semaine passée, les leaders de groupes de supporters avaient travaillé avec Frédérique Camilleri la Préfète de police des Bouches du Rhône pour obtenir le retour progressif des déplacements de supporters lors des matchs à risques comme OM OL. Ici 600 lyonnais étaient du déplacement.

