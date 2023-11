Incidents OM - OL et report du match : Beaucoup de paroles, aucune responsabilité

Condamner, c’est le minimum, et cela ne suffit pas. Il faut agir. Il faut des sanctions fortes. Le plus important, c’est donc de sanctionner très durement les coupables ", avait réagi rapidement Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP, au micro de RMC lundi dernier. Le dirigeant avait aussi soigneusement pris le soin de se dédouaner. "

Les incidents ont eu lieu à 500 mètres du stade. Cela ne relève pas de notre responsabilité.

J’espère qu’il y aura des sanctions administratives et sportives. Ce sera à la Ligue de football (LFP) de les mener.

A écouter l’Olympique de Marseille, le club est passé à quelques mètres de pouvoir se sentir coupable. " Avec 65 000 personnes et des inconscients en dehors du stade, cela n’a pas sa place dans notre société, c’est complètement inadmissibleL’OM condamne fermement ces comportements de violence qui n’ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société"Alors forcément du côté lyonnais, on ne voit pas les choses sous le même œil, et on ne comprend pas comment le match pourrait être reprogrammé au Vélodrome.

La ligue dit que ce n'est pas sa responsabilité, et nous, on a un entraîneur avec 12 points de suture, un groupe qui est marqué. Il faut qu'il y ait des conséquencesDes conséquences, il n’y en aura à priori pas sauf pour les deux supporters arrêtés. Par contre, le football français n’en sort pas grandi, après que chacun se soit renvoyé la balle sans que personne ne s’en saisisse pour faire un peu bouger les choses.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Incidents Marseille-Lyon : Fabio Grosso, entraîneur de l’OL, absent de l’entraînement mardiFabio Grosso, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, blessé dimanche à Marseille avant la rencontre entre l’OL et l’OM, ne sera pas en charge de la séance d’entraînement prévue mardi après-midi

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Incidents avant OM-OL: reprise de l'entraînement sans Fabio GrossoVIDÉO - L'OL a repris l'entraînement ce mardi 31 octobre, deux jours après les incidents avant l'Olympico. Fabio Grosso n'était pas présent, mais les supporters, eux, étaient aux premières loges.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Incidents OM-OL: Fabio Grosso s'exprime pour la première fois depuis son agressionGravement blessé lors des incidents survenus avant le match OM-OL, Fabio Grosso a pris la parole sur Instagram pour remercier ses soutiens et rappeler que les événements auraient pu être une 'tragédie'.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Incidents OM-OL : 'Ce qui s'est passé aurait pu être une tragédie', selon Fabio GrossoL'entraîneur de Lyon, blessé au visage dimanche 29 octobre à Marseille lors du caillassage du car des Lyonnais, est sorti de son silence mardi 31 octobre, estimant sur Instagram qu'une 'tragédie' aurait pu se produire.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors des débordements avant le match contre l'OMGrièvement blessé dimanche soir, à la suite d'un jet de projectile avant le match OM-OL (finalement annulé à la suite de ces débordements), Fabio Grosso ne dirigera pas la séance d'entraînement de mardi, a indiqué l'AFP. La présence du technicien italien, qui a bénéficié d'une ITT de 30 jours, pour la réception de Metz dimanche (13h) semble, pour l'heure, encore incertaine.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Incidents racistes lors du match Lyon-MarseilleAprès les graves incidents qui ont conduit au report du match entre Lyon et Marseille dimanche 29 octobre, quatre personnes sont toujours en garde à vue et trois enquêtes ont été ouvertes. L'une d'elles concerne les provocations racistes de plusieurs supporters lyonnais au stade Vélodrome.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕