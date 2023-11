Incidents avant OM-OL en Ligue 1 : Où s’arrête la responsabilité des clubs ?

Marseille's Spanish President Pablo Longoria (R) addresses media after the Lyon's travelling team bus was attacked with stones ahead of the French L1 football match between Olympique Marseille (OM) and Olympique Lyonnais (OL) at Stade Velodrome in Marseille, southern France on October 29, 2023.

FOOTBALL - Le football français a vécu l’une de ses plus tristes soirées du XXIe siècle ce dimanche 30 octobre à Marseille.

Cette liste de faits, concentrés en seulement deux petites heures entre 19 heures et 21 heures, interroge quant au niveau de

Malgré tout, la ministre des Sports a ouvert ce lundi une porte sur la responsabilité des clubs vis-à-vis de leurs supporters, quand bien même un dispositif sécuritaire conséquent était bien été mis en place. À la question de savoir si

« Bien entendu, s'il est établi qu'il y a des supporters impliqués et que les rôles et les responsabilités permettent de l'établir de manière très claire, les clubs ne peuvent pas se désintéresser de cela, les associations de supporters non plus, la Ligue non plus.

Nous sommes en train de finaliser avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports une nouvelle convention qui fixe les modalités d'organisation des rencontres et des périmètres des responsabilités de chacun

