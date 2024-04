Incident tragique à Gaza : le Premier ministre israélien exprime ses condoléances

«Malheureusement hier (lundi), il s’est produit un incident tragique, nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza», a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans une déclaration filmée depuis l’hôpital Hadassah où il a subi dimanche soir une intervention pour une hernie.

«Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu’au bout, nous sommes en contact avec les gouvernements et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais», a-t-il ajouté.Précédemment mardi matin le porte-parole de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari, avait transmis «les plus sincères condoléances de l’armée israélienne aux familles et à la grande famille de World Central Kitchen». «Nous allons ouvrir une enquête pour examiner plus avant ce sérieux incident. Cela nous aidera à limiter le risque qu’un tel événement se reproduise», avait-il également indiqu

