Incendie meurtrier dans un immeuble résidentiel

Au moins 29 personnes ont trouvé la mort mardi 2 avril 2024 dans un gigantesque incendie qui s’est déclaré au sous-sol d’un immeuble résidentiel. Le sinistre s’est déclaré à la mi-journée, selon le gouverneur, laissant des traces noires visibles sur les quatre premiers étages de l’immeuble qui en compte seize, sans qu’il ne soit possible de déterminer immédiatement si les victimes sont décédées du fait des flammes ou des épaisses fumées noires.

De très nombreux secours ont été mobilisés et en fin de journée, une vingtaine d’ambulances et de camions de pompiers restaient stationnés dans la rue, bloquée à la circulation et aux piétons, a constaté l’À l’entrée de la rue, à distance du bâtiment à la façade noircie, trois pompiers, le visage et les équipements souillés par la suie, étaient assis, prostrés, tandis qu’un autre passait, le regard vide, son casque à la main

