Incendie dans une discothèque à Istanbul : au moins 29 morts

Au moins 29 personnes ont trouvé la mort ce mardi 2 avril dans un incendie qui s’est déclaré dans une discothèque située au sous-sol d’un immeuble résidentiel de 16 étages à Istanbul, a annoncé le bureau du gouverneur. Outre les personnes décédées, un blessé était toujours hospitalisé dans un état grave, selon le bilan fourni par le bureau du gouverneur dans des communiqués régulièrement mis à jour. Twitter.

com / Contenu embed Twitter "Un incendie a éclaté dans une (discothèque) située dans les sous-sols d’un immeuble résidentiel de 16 étages à Gayrettepe, dans le quartier de Besiktas", avait-il précédemment annoncé, en précisant que le sinistre qui s’était déclaré "à 12H47" (09H47 GMT) a été maîtrisé plusieurs heures plus tard par l’intervention des pompiers. Les bilans n’ont cessé d’évoluer depuis le début du sinistre et la plupart des 12 blessés graves annoncés initialement sont peu à peu décédés malgré leur transfert à l’hôpita

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Midilibre / 🏆 16. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Incendie dans une discothèque à Istanbul : au moins 29 mortsAu moins 29 personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui s’est déclaré dans une discothèque à Istanbul. Un blessé est toujours hospitalisé dans un état grave. Le sinistre a été maîtrisé plusieurs heures plus tard par les pompiers.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Incendie à Istanbul : 25 morts et plusieurs blessésUn incendie s'est déclaré à Istanbul au sous-sol d'un bâtiment de seize étages, faisant 25 morts et plusieurs blessés. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers. Les travaux effectués au sous-sol de l'immeuble résidentiel seraient à l'origine de l'incendie. Une boîte de nuit se trouvait également au sous-sol.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Cette question subsidiaire, outre tabac et alcool, que les médecins devraient intégrer à leur pratiqueDes chercheurs mettent en avant un sujet important qu’il serait bon d’ajouter au questionnaire du médecin lors d’une consultation, notamment chez le sujet âgé.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Octroi de mer : comprendre cette taxe appliquée en Outre-mer qui fait débatInstauré au XVIIe siècle par la puissance coloniale française, l’octroi de mer est une taxe qui perdure encore aujourd’hui dans les régions et départements d’outre-mer. Complexe, accusée de nombreux maux, elle apporte aussi une bonne part de leur financement.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Outre-mer : un droit à l’eau bafoué pour des milliers d’enfantsA l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la présidente de l’Unicef et la coordinatrice de la Coalition Eau demandent au gouvernement de servir l’intérêt supérieur de l’enfant : son libre accès à l’eau potable.

La source: libe - 🏆 26. / 65 Lire la suite »

Corruption : La Corse et l’Outre-mer sont les territoires les plus touchésPrès de 830 « délits d’atteinte à la probité » ont été enregistrés en 2023

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »