Incendie dans un immeuble à Périgueux

Le magasin Etam, qui se situe au rez-de-chaussée de l’immeuble touché, n’a pas pu ouvrir ses portes ce mercredi 3 avril. Vers 10 heures mercredi 3 avril, un feu s’est déclenché dans la cave d’un immeuble de la rue Taillefer, actuellement en travaux, à Périgueux. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé les flammes, qui seraient parties d’un compteur électrique, à l’aide d’une lance. L’incendie n’a pas fait de victime.

Le magasin Etam, qui se situe au rez-de-chaussée de cet immeuble, n’a pas été directement touché par les flammes, mais l’enseigne est restée fermée toute la journée

