Inauguration du Hocobus à Saint-Martin-de-Beauville

📆 03/04/2024 20:35:00

📰 ladepeche31 ⏱ Reading Time:

30 sec. here

13 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 53%

Publisher: 71%

Actualités Nouvelles

L’inauguration du Hocobus à Saint-Martin-de-Beauville ce mercredi 3 avril s’est faite sous les caméras de M6. L’équipe de tournage a suivi les rendez-vous de téléconsultation avec l’infirmière Marielle Courtade toute la matinée. Ils se sont ensuite rendus à Puysserampion dans l’ouest du département, où un médecin généraliste a rencontré des patients dans le bus itinérant. Le tournage a été réalisé dans le cadre de l’émission Capital, diffusée tous les dimanches à 21 h 10 sur M6 et qui aborde des thèmes économiques, financiers et sociaux au plan national ou international. L’émission présentée par Julien Courbet consacrera donc prochainement un sujet sur les déserts médicaux et les solutions apportées dans les campagnes – notamment par des acteurs privés – pour y remédier. Des scènes ont été tournées dans différents départements en France (Aisne, Bourgogne Franche-Comté, Normandie…) touchés par le manque de médecins généralistes, dont le Lot-et-Garonne

Hocobus, Saint-Martin-De-Beauville, Tournage, Téléconsultation, Médecin Généraliste, Déserts Médicaux, Campagnes, Acteurs Privés, Départements, France, Lot-Et-Garonne