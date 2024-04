Inauguration de la marina olympique de Marseille pour les Jeux de Paris

La marina olympique de Marseille, où se tiendront cet été les épreuves de voile des Jeux de Paris, a été inaugurée mardi en présence du président du comité d’organisation (Cojo), Tony Estanguet, qui a salué un équipement pensé pour le "haut niveau" et pour "susciter de nouvelles vocations".

Située à l’extrémité sud de la corniche qui surplombe la Méditerranée, la nouvelle Marina du Roucas Blanc, composée de six bâtiments, a nécessité un peu plus de deux ans de travaux pour un coût total estimé à 44 millions d’euros, soit près de deux fois le budget initial (25 millions d’euros). Elle accueille déjà le Pôle France de voile et les athlètes de l’équipe de France depuis près d’un an. Du 28 juillet au 8 août, ce sont plus de 330 marins venus du monde entier qui s’y disputeront les médailles olympiques dans 10 discipline

