Impôt sur les transmissions : les avantages d'une donation avant cession

Mais il est possible d'échapper à cette double taxation. Il suffit d'inverser l'ordre des opérations. Autrement dit, au lieu de vendre directement les titres de sa société puis de donner une quote-part du prix de vente à ses enfants, il est préférable de donner d'abord les titres aux enfants, ces derniers se chargeant de les vendre au repreneur.

L'intérêt de cette stratégie ? Eviter dans l'immédiat la taxation de la plus-value de cession, car seules les cessions à titre onéreux déclenchent l'imposition de la plus-value. Ce n'est pas le cas des cessions à titre gratuit. Ce n'est que lorsque les enfants vendront les titres que la plus-value sera en principe taxée.

En outre, les enfants ne peuvent pas bénéficier de la réduction de droits de moitié, réservée aux donations en pleine propriété.

Le chef d'entreprise doit, en outre, avoir la volonté de transmettre une partie de son patrimoine. Ce qui signifie qu'il ne doit pas se réapproprier, par la suite, une partie du prix de vente des titres qu'il avait préalablement donnés à ses enfants.

