En déplacement à Marseille, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, annonce l'implantation de la future cité judiciaire à Euroméditerranée, derrière la tour CMA-CGM. Le verdict était très attendu. En déplacement à Marseille ce lundi 20 novembre, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a acté la création de la future cité judiciaire à Arenc, sur le périmètre d'Euroméditerranée. Elle verra le jour derrière la tour CMA-CGM, sur un terrain situé le long de la rue Anthoine.

La deuxième ville de France doit être dotée d'un équipement « digne et à la hauteur de ce que les Marseillais sont en droit d'attendre », insiste le Garde des Sceaux lors de son discours depuis le tribunal judiciaire. « Une cité judiciaire nécessite de regrouper l'ensemble des juridictions se trouvant sur un même site. Sinon, ce n'est plus une cité judiciaire. Donc la construction d'un tel édifice nécessite une emprise foncière colossale, impossible à obtenir en centre-ville. Et Dieu sait que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup cherch





