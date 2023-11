Immobilier: la baisse des prix s'accélère dans les grandes villes

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninReste à charge du CPF, emploi à domicile, aide à l'embauche d'un apprenti... Les mauvaises surprises du budget 2024ÉDITO - L'inflation dans les grandes surfaces ralentit, mais "c'est quasi imperceptible, ça ne se verra pas sur le ticket de caisse"

LAPROVENCE: L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors du caillassage du car de LyonL'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé lors du caillassage du car de Lyon avant le match contre Marseille. Il a dû recevoir douze points de suture et sa présence sur le terrain pour le prochain match reste incertaine.

BFMTV: Les banques rouvrent doucement le robinet du crédit immobilier, selon les courtiersVIDÉO - Les banques rouvrent doucement le robinet du crédit immobilier, selon les courtiers

BFMTV: Prix de l'immobilier: une baisse spectaculaire à ParisVIDÉO - Prix de l'immobilier: une baisse spectaculaire à Paris

SUDOUEST: Trois projections de mapping vidéo avec orchestre et chœur ajoutées à BordeauxTrois représentations supplémentaires avec orchestre et chœur auront lieu les vendredis 10, 17 et 24 novembre à 22h30 à Bordeaux. Ces concerts s'ajoutent à ceux déjà prévus à 19h30 et 21h. Le spectacle de mapping vidéo est proposé jusqu'au 17 décembre.

BFMTV: Jusqu'à dimanche, le cheval à l'honneur à LyonVIDÉO - Eurexpo transformé en écurie géante jusqu'à ce dimanche 5 novembre lors d'Equita Lyon.

BFMTV: La vogue des Marrons bat son plein à LyonVIDÉO - La vogue des Marrons bat son plein à Lyon jusqu'au 12 novembre.

