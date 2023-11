Immobilier : ces nouvelles aides au secours de la rénovation énergétique des copropriétés

Sur l'initiative d'acteurs de l'immobilier et de parlementaires, des propositions ont été émises ces derniers mois pour lever les freins à la rénovation énergétique en copropriété. Leur concrétisation est scrutée cet automne dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2024.

la possibilité pour les syndicats de copropriétaires de souscrire un éco-PTZ collectif ou copropriétés Ce dispositif vise à dégripper la mécanique complexe et dont la temporalité est longue des décisions en copropriété. « Actuellement, une copropriété peut décider d'engager des travaux de rénovation sans proposer une solution de financement à chaque propriétaire, déplorait David Amiel au cours des débats parlementaires.

Le remboursement du prêt « serait inclus dans les charges de copropriété et le risque de défaut mutualisé sur le nombre de copropriétaires : un tel prêt collectif rassure les banques »,Cette mesure a été saluée par la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), qui s'est réjouie que « cette possibilité offerte aux syndicats de copropriétés fasse de l'éco-PTZ copropriétés...

A date, il n'est proposé que par la Caisse d'Epargne Ile-de-France , qui a repris depuis 2019 l'activité de financement des copropriétés du Crédit Foncier, et par Domofinance, établissement financier spécialisé détenu par BNP Personal Finance et EDF.

