Immobilier : ces cinq villes où les prix sont repassés en dessous de seuils historiques

L'immobilier voit rouge. Depuis 2015, le prix du mètre carré était globalement orienté à la hausse en France, mais le retour de l'inflation début 2022 et la phase de remontée des taux d'intérêt qui a suivi ont changé la donne. Entre le 1novembre 2023, les prix en France ont en moyenne baissé de 0,6 %, d'après les indices Meilleurs Agents - « Les Echos ».

Cet écart montre que la remontée des taux des crédits immobiliers est absorbée différemment par les emprunteurs selon la commune dans laquelle ils souhaitent acquérir un bien. A Lyon, le repli atteint 7 % depuis le début de l'année. Il est de 7,1 % à Bordeaux, de 5,4 % à Nantes ou encore de 4,5 % à Paris. Résultat, dans ces quatre villes, les prix sont désormais retombés au-dessous de seuils historiques.

La temporalité est semblable dans la capitale du Rhône. Depuis cet été, le prix moyen à Lyon est inférieur à 5.000 euros du mètre carré. Précisément, il se situe actuellement à 4.932 euros. La pierre lyonnaise avait dépassé ce plancher de 5.000 euros en juin 2020. Et, au plus fort de l'euphorie immobilière, le prix moyen au mètre carré pour un appartement à Lyon avait bondi à 5.

Si la moyenne de 5.000 euros n'a jamais été formellement atteinte à Bordeaux, en août 2022, nous étions proches de ce palier, à 4.942 euros au mètre carré pour un appartement. Depuis, les prix dégringolent pour s'établir à 4.534 euros ce 1A Nantes aussi, la correction est forte. Après avoir longtemps rivalisé avec Rennes, le prix au mètre carré y est repassé sous la barre des 4.

