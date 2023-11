Immeuble fissuré à Tassin: les habitants commencent à regagner leur logement

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Tiktok teste une IA pour identifier et vendre les objets d'une vidéoLa fonction permettrait aux utilisateurs d'acheter des objets similaires à ce qu'ils ont vu en vidéo, même dans le cas de contenus n'ayant rien à voir avec le shopping.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

OUESTFRANCE: Test Alan Wake 2 : un jeu vidéo horrifique pour une sublime descente aux enfersTreize ans après la sortie du premier opus de la série, le studio finlandais Remedy accouche d’une petite pépite vidéoludique avec sa suite. Alan Wake 2, disponible depuis ce vendredi 27 octobre 2023, est le jeu vidéo parfait pour l’ambiance horrifique de Halloween. Voici notre test.

LE_FIGARO: Le marché du jeu vidéo se dirige vers une fin d’année recordLa fin des pénuries de PlayStation 5, couplée à une profusion de blockbusters, va soutenir le secteur à Noël. Mais les acteurs de l’industrie, qui se réunissent jusque dimanche au salon Paris Games Week, restent prudents au vu de la conjoncture économique.

OUESTFRANCE: Vidéo d’un chant antisémite entonné dans le métro à Paris : une enquête ouvertePlusieurs personnes ont été enregistrées dans le métro parisien en train d’entonner un chant antisémite. Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a dénoncé des « propos choquants, inadmissibles, indignes ». Le parquet de Paris a été saisi.

LIBE: Enquête ouverte après une vidéo de chants antisémites dans le métro à ParisLe parquet de Paris confirme ce mercredi 1er novembre avoir lancé des investigations pour identifier et retrouver les auteurs de chants antisémites ayant été filmés dans la ligne 3 du métro.

