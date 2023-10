Imax, 4DX, Ice : le public du cinéma à la recherche de nouvelles sensations dans les salles premium

Le vendredi 20 octobre, au cinéma Kinepolis à Nîmes, les malfaisants Robert De Niro et Leonardo Di Caprio déployaient leur fourberie envers le peuple indien Osage sur un écran incurvé de 140 mètres carrés installé du sol au plafond. Cette projection du Killer of the flower moon de Scorsese bénéficiait d’une qualité de son et d’image incomparable, autorisée par la technologie Imax.

Nolan ou Cameron plébiscités "Nous avons des jeunes de 15 à 30 ans qui ne viennent au cinéma que pour le premium, 4DX ou Ice en ce qui nous concerne" constate Jacques Font, historique exploitant, du Méga-Castillet à Perpignan notamment. "Ils savent ce qu’ils consomment, ce dont ils ont envie pour se faire plaisir au cinéma, et ils sont prêts à payer le prix qu’il faut pour cette qualité-là" développe-t-il.

