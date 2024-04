IM Motors présente sa IM L6, une berline électrique révolutionnaire

On le relate sans cesse sur Survoltés : l’industrie de la voiture électrique en Chine évolue à toute allure. Dans la profusion de nouvelles marques, certaines sortent du lot. On peut par exemple parler d’IM Motors, qui appartient à SAIC, le même groupe que MG. IM Motors a d’ailleurs présenté au Salon de Genève 2024 sa IM L6 , une grande berline électrique dotée de technologies assez révolutionnaires, comme une batterie solide lui permettant de titiller les 1 000 km d’autonomie.

La débauche d’innovations ne s’arrête pas là, et ses capacités de conduite autonome semblent à l’avenant, comme le prouve une vidéo postée par la marque sur Weibo. Une manœuvre d’évitement sans personne au volant Dans cette vidéo, on voit donc une IM L6 effectuer ce qu’on appelle le « moose test ». Il s’agit d’une manœuvre d’évitement dans lequel on simule un changement de cap, avant de retourner sur sa voie d’origin

IM Motors IM L6 Berline Électrique Autonomie Conduite Autonome Moose Test

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Frandroid / 🏆 4. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Faut-il faire 4 000, 8 000 ou 10 000 pas par jour ? Cette nouvelle étude tranche le débatCombien de pas faut-il faire en moyenne chaque jour pour être en bonne santé et limiter les risques cardio-vasculaires ? C’est un vieux débat que relancent régulièrement les...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Angliers : un week-end sur une tendance américanisée avec les Motors Arts DaysSamedi 6 avril (12 h-22 h) et dimanche 7 avril (10 h-18 h 30), sur la place Saint-Pierre, l’association Émeline Moto Team 17 (EMT 17) organise la 2e édition des Motors Arts Days. Deux jours où les

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

JO Paris 2024 : 222 000 places gratuites pour la cérémonie d’ouverture, mais uniquement sur invitationLe ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dévoilé la jauge retenue par les autorités pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. 222 000 personnes pourront assister gratuitement à la parade nautique, mais seront choisies par l’Etat, les collectivités publiques ou le comité d’organisation.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Paris 2024 : 326 000 spectateurs attendus pour la cérémonie d'ouverture des JO, dont 222 000 auront accès à deLe ministre de l'Intérieur a annoncé mardi attendre 326 000 spectateurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qui se déroulera sur les quais de Seine le 26 juillet.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

FDJ : gagnez jusqu'à 50 000 euros avec le nouveau jeu à gratter, 'Mini Jackpot'La Française des Jeux a dévoilé, ce lundi 4 mars 2024, son nouveau jeu à gratter 'Mini Jackpot'. Un principe simple avec la possibilité de remporter jusqu'à 50 000 euros.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Un informaticien et un boulanger ont fabriqué entre 3 000 et 6 000 faux papiers depuis le Covid : leur gourmandise a été fataleDeux hommes, un informaticien et un boulanger, comparaissent au tribunal correctionnel de Paris pour avoir fabriqué et vendu entre 3 500 et 6 400 faux documents. Ils en ont tiré un bénéfice de 400 000 euros.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »