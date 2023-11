Ils tentent de battre le record du monde du plus grand rassemblement de Spider-Man

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneGaza: "On demande à une population civile de se déplacer d'une zone bombardée vers une autre zone bombardée" affirme Guillemette Thomas, coordinatrice médicale Médecins sans frontièresGaza: "Huit membres de la famille directe de ma compagne ont été tués dans un bombardement, dont six enfants" affirme Josselin, un Français marié à une PalestinienneOtages: "Les familles sont mortes de peur que cette opération ne précipite leur fin" affirme Patrick Klugman (coordinateur de "Freethem")7 MINUTES POUR COMPRENDRE - Pourquoi les passagers d'un vol en provenance d'Israël a été pris d'assaut au Daguestan?

« Spider-Man 2 », une suite jouissive aux aventures des hommes-araignées«Spider-Man 2» cartonne sur PlayStation. Les nouvelles aventures de Peter Parker, associé à Miles Morales, offrent une expérience vidéoludique proche de la perfection. Un jeu d’action épique et parfaitement maîtrisé. Lire la suite ⮕

Marvel's Spider-Man 2 : Un jeu époustouflant sur PS5Le nouveau Marvel's Spider-Man 2 sur PS5 est un sérieux prétendant au titre de jeu de l'année. Avec une jouabilité fantastique, un scénario riche et des graphismes extraordinaires, ce jeu développé par Insomniac Games et édité par Sony promet un plaisir de jeu incroyable. Incarnez à la fois Peter Parker et Miles Morales dans cette suite directe des précédents opus, et affrontez l'ennemi Venom qui menace de détruire leurs vies et leur ville. Lire la suite ⮕

Les aliments ultra-transformés sont-ils addictifs ?Une étude de l'université du Michigan met en garde contre les effets addictifs des aliments ultra-transformés sur notre santé. Lire la suite ⮕

Les astronautes du futur pratiqueront-ils l'aquaculture sur la Lune?Des chercheurs français testent la résistance des œufs de bar aux changements de gravité pour explorer la possibilité de pratiquer l'aquaculture sur la Lune. Cette initiative vise à fournir une alimentation équilibrée aux astronautes lors des futures missions lunaires. Lire la suite ⮕

Affaire Pogba : Le Turinois assure aux suspects qu'ils gardent 'une place dans son coeur'Paul Pogba, victime d'une tentative d'extorsion en 2022, était au tribunal de Paris où il s'est exprimé auprès de ses proches et de deux juges d'instruction. Lire la suite ⮕

Tombeau présumé de Montaigne : comment les chercheurs ont-ils enquêté ?L’archéo-anthropologue Hélène Réveillas donnera une conférence, jeudi 9 novembre à Périgueux, sur le travail réalisé par son équipe autour du sarcophage retrouvé au musée d’Aquitaine, à Bordeaux Lire la suite ⮕