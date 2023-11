– Ils s’inquiètent pour le moral d’Élisabeth Borne

« Marquer l'histoire en étant la Première ministre qui a eu le plus recours au 49.3, il y a mieux, quand même »,« Pour elle, ce sont des lames de fond. C'est difficile d'être suffisamment blindée pour ne pas ressortir un peu secouée. Psychologiquement, c'est dur. Et ça pourrit son agenda »,

abonde un ministre. C'est sûr qu'Élisabeth Borne a moins le temps de parcourir le pays que son prédécesseur...Titre de séjour « métier en tension » : en quoi consiste cette mesure qui crispe la droite ?

« Netanyahou, un nazi sans prépuce » : la directrice de France Inter se désolidarise de Guillaume Meurice

Budget de la Sécu : Élisabeth Borne dégaine un nouveau 49-3 sur le volet dépenses

20MINUTESMARS: Elisabeth Borne surmonte deux motions de censure à l'AssembléeElisabeth Borne a réussi à surmonter deux motions de censure à l'Assemblée nationale et a fait adopter en première lecture le volet 'recettes' du budget de la Sécurité sociale. Elle a ensuite utilisé l'article 49.3 pour faire passer le reste du texte sans vote.

LOBS: Elisabeth Borne condamne la multiplication des actes antisémites, des « agissements ignobles »La Première ministre a affirmé devant l’Assemblée nationale que les coupables de ces actes « doivent être interpellés et condamnés ».

LEHUFFPOST: Élisabeth Borne condamne les actes antisémites et s’engage à « protéger tous les juifs de France »La Première ministre a dit son « engagement total » dans la lutte contre l’antisémitisme après la découverte d’étoiles de David peintes sur des façades d’immeubles à Paris.

Guerre Israël-Hamas : plus de 850 actes antisémites recensés en France, des « agissements ignobles », dénonce BorneDepuis le 7 octobre, « plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6 000 signalements en ligne ont été réalisés », a indiqué la Première ministre. La première ministre a affirmé lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi que « l'exécutif ne laisserait rien passer » Face à la multiplication des actes antisémites depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, Élisabeth Borne a condamné mardi « avec la plus grande fermeté » ces « agissements ignobles » et affirmé que l'exécutif « ne laisserait rien passer ». Depuis le 7 octobre, « plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6 000 signalements en ligne ont été réalisés », a indiqué la Première ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, faisant état de « plus de 430 interpellations et plus de 230 enquêtes en cours ».

LAPROVENCE: 'Tags d'étoiles de David', 'actes antisémites' : Borne condamne des 'agissements ignobles' et indique '430 interpellations'Le parquet de Paris a indiqué mardi avoir ouvert une enquête après la découverte d'étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'Etat d'Israël, sur plusieurs bâtiments à Paris.

