Ils dérobent 2 millions de pièces de 10 centimes, soit plus de 230 000 dollars, dans un camion de transport de

Alors qu'il effectuait un convoi de fonds vers Miami, le conducteur d'un camion de la Monnaie américaine s'est fait dérober pour 234 500 dollars en pièces de monnaie. Selon AP News, le convoyeur, qui transportait 750 000 dollars en pièces de 10 centimes faisait une halte sur un parking au nord-est de Philadelphie pour dormir dans la nuit du 13 avril dernier quand une partie de sa cargaison a été pillée. Deux millions de pièces...

Les images de vidéo surveillance ont permis d’établir que les faits avaient été commis par six hommes, vêtus de sweats à capuche gris et armés de pinces coupantes. Ils avaient chargé les pièces dans de plus petits sacs, avant de les stocker dans un camion qui les attendait. ...

Vol de 230 000 dollars en pièces de 10 centimes à PhiladelphieEn avril 2023, des voleurs ont dérobé plus de 230 000 dollars en pièces de 10 centimes, soit l'équivalent de 2 000 000 de pièces. Les premiers éléments de l'enquête ont été dévoilés par les autorités de Philadelphie à la fin octobre. Les suspects ont été inculpés pour association de malfaiteurs, vol qualifié et vol de fonds publics. Lire la suite ⮕

Quatre sur quatre pour Harrie LavreysenHarrie Lavreysen, déjà vainqueur des deux épreuves de vitesse la semaine dernière, a récidivé lors de la 2e étape de l'UCI Track Champions League à Berlin. Chez les dames, Ellesse Andrews a également remporté les deux épreuves de vitesse. Lire la suite ⮕

La Route du Rhum : 95 bateaux, 190 skippers, quatre départs et quatre parcours différentsLa Route du Rhum, qui fête son trentième anniversaire, s'élance ce dimanche du Havre en direction de Fort-de-France. Maxi Edmond de Rothschild est favori, mais la compétition s'annonce intense. Lire la suite ⮕

La preuve en chiffres46 000 visiteurs ont été accueillis, soit 10 000 de plus que l’an dernier. Lire la suite ⮕

Bilan positif pour la sixième édition du festival des Nuits CourtesPlus de 10 000 festivaliers ont assisté aux concerts sur les trois soirs, avec une répartition de 3 000 le premier soir, 4 000 le deuxième et 3 000 estimés le dernier soir. Lire la suite ⮕

Arrivée massive de fêtards pour une rave party dans le TarnLes premiers fêtards sont arrivés dans la nuit de samedi à dimanche sur le terrain. Les autres affluent depuis ce matin pour participer à la rave party qui se tient entre Rayssac et Montroc sur un terrain privé. Elle doit durer jusqu'à mercredi. Au départ, les autorités pensaient qu’ils seraient entre 1 000 et 2 000. Au final, ce sont jusqu’à 5 000 personnes qui sont attendues. Une vingtaine de gendarmes sont mobilisés sur place pour effectuer des contrôles. Ils disposent également d’un hélicoptère pour estimer le nombre de fêtards et essayer de repérer des accès pour les pompiers si ces derniers doivent intervenir sur place. Lire la suite ⮕