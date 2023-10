Il vit sur une montagne à 3 000 mètres d’altitude, on a rencontré l’homme le plus perché de France

Sébastien Brouillard passe dix mois par an dans l’observatoire de Saint-Véran, un bâtiment totalement isolé à 2 989 mètres d’altitude. (Photo : Ouest-France)Il vit sur une montagne à 3 000 mètres d’altitude, on a rencontré l’homme le plus perché de FranceSébastien Brouillard est le gardien de l’un des ciels les plus purs au monde.

En tant que « permanent », il passe environ dix mois par an à Château-Renard, à un kilomètre au-dessus du village de Saint-Véran. Il peut ainsi se targuer d’être le Français le plus haut perché.Il y a bien des refuges de montagne situés encore plus hauts, mais ils ne sont pas ouverts aussi longtemps dans l’année.

« Avant ça, il m’arrivait de passer plusieurs semaines sans voir personne. L’hiver dernier, je suis resté un mois et demi seul ici, même le Jour de l’an », Le ciel occupe une partie de son emploi du temps. Sébastien Brouillard participe à des programmes sur les exoplanètes ou les astéroïdes, pratique l’astrophotographie, règle les télescopes… Il doit aussi gérer l’entretien du bâtiment et toutes les tâches de la vie du centre. headtopics.com

, plaisante (à moitié) Jean-François Gely, l’un des 14 animateurs qui viennent ponctuellement lui prêter main-forte pour encadrer le public. Comme lui, tous ont un statut d’autoentrepreneur, qu’ils mettent au profit de la mairie de Saint-Véran et de l’association Astro Queyras, qui gèrent conjointement le site.

