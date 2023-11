Il sera désormais plus facile d’acheter cette nouvelle voiture électrique Ford en France

Il s’agit donc d’une transmission intégrale (4×4) avec un couple camionesque de 1050 Nm, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes malgré un poids de 2,9 tonnes. Une voiture électrique très pratique Le pick-up électrique de Ford est livré avec le Mega Frunk : un coffre avant gigantesque de 400 litres disposant de prises électriques.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Quelle marque connue brade cette perceuse visseuse sans fil à moins de 150 euros ?La perceuse visseuse sans fil de Makita est livrée avec de nombreux accessoires pour vos petits et plus gros travaux du quotidien. Sur Cdiscount, vous pouvez retrouver l’ensemble d’outils Makita en promotion à moins de 140 euros au lieu de 246,94 euros cette semaine.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

JOURNALDUGEEK: BoursoBank offre une prime de 150 euros pour l'ouverture d'un compteBoursoBank, anciennement Boursorama Banque, propose une offre spéciale de 150 euros pour toute première ouverture de compte effectuée le 1er novembre. Il suffit d'utiliser le code BBK150 lors de l'inscription pour bénéficier de cette prime.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Masque africain acheté 150 euros puis revendu 4,2 millions : le Gabon veut le récupérerLa faramineuse plus value née de l’achat puis la revente d’un rarissime masque du Gabon était ce mardi devant le tribunal judiciaire d’Alès. Mais l’État gabonais s’est également invité au procès

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Le bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025, prédit BernsteinLe bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025, prédit Bernstein

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Le prix du bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025Selon une note de Bernstein, le prix du bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025 grâce à l'approbation d'un ETF bitcoin par la Securities and Exchange Commission.

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Tempête Ciaran : des rafales à 150 km/h à l'ouest du pays, l'Alsace épargnéeLa tempête Ciaran arrive par l'ouest du pays dans la nuit de mercredi à jeudi 2 novembre avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 150 km/h. Son impact en Alsace sera quasi nul. Une seconde dépression accompagnée de...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕