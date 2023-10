Il s’était répandu à la télé après l’attentat d’Arras, il était déjà soupçonné d’apologie d’un acte de

«Message pour les juifs : je vais vous décapiter» : une connaissance de l’assaillant d’Arras arrêté pour apologie du terrorismeINFO LE FIGARO - Un jeune de 18 ans résidant dans le même quartier que Mohammed Mogouchkov a été arrêté pour avoir clamé sa volonté de tuer des juifs et de faire le djihad. Lire la suite ⮕

'Bien sûr que je condamne': Le père de l'auteur de l'attentat d'Arras s'exprime sur BFMTVVIDÉO - Le père de Mohammed Mogouchkov, auteur de l'attentat jihadiste dans un lycée d'Arras, au cours duquel Dominique Bernard, professeur de français, a été tué, a accordé une interview à BFMTV. L'homme, expulsé de France en 2018, est soupçonné d'avoir entretenu à distance un climat religieux rigoriste au...

Attentat à Arras : 'Inacceptable', 'état mental anormal'... Le père de l'assaillant réagit à l'acte de son filLe père de Mohammed Mogouchkov, auteur de l'assassinat de Dominique Bernard au lycée d'Arras, a témoigné pour la première fois. Condamnant l'acte de son fils, il dit 'ne pas comprendre'.

Attentat d'Arras : les propos très ambigus du père de l'assaillant sur les raisons du passage à l'acte de sonInterrogé sur BFMTV depuis l'Arménie, où cet homme expulsé de France pour sa radicalisation vit aujourd'hui, Yakuv Mogouchkov affirme ce vendredi 27 octobre être choqué par les actes commis par son fils, mais il met aussi en cause la France et l'attitude de son ex-épouse dans le geste de Mohammed.

Attentat d'Arras : le père de l'assaillant «condamne» l'acte de son fils et met en cause la «politique contre l'islam» de la FranceIakub Mogouchkov, fiché S et père de l'assaillant d'Arras, qui a tué Dominique Bernard le 13 octobre dernier, a témoigné sur BFMTV et a pointé «l'état mental anormal» de son fils.

