Il n'y aura plus de Grand Est Mondial Air Ballons : voici pourquoi

C'est la fin de l'un des événements les plus populaires de Lorraine : le Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB) a officiellement connu sa dernière édition en 2023.

Pilâtre de Rozier Organisation, la société qui a lancé cet immense rassemblement de montgolfières à l'aérodrome de Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle), va fermer ses portes le 31 décembre. Philippe Buron-Pilâtre, le fondateur du Mondial Air Ballons, explique pourquoi l'événement ne reviendra pas. Grand Est Mondial Air Ballons 2021 : des centaines de montgolfières au-dessus de la LorraineLe créateur du GEMAB précise que la fin de l'aventure était attendue : 'J'avais déjà annoncé que je ne continuerais pas ad vitam æternam. 2023 a été la dernière manifestation du Mondial Air Ballons'.

Ce qui a manqué pour la survie de l'événement, c'est un repreneur. 'Il n'y a pas eu de proposition de reprise, alors on ne se voyait pas continuer à exploiter des locaux sans activité. Nous avons donc pris la décision de fermer', poursuit Philippe Buron-Pilâtre. headtopics.com

Le Mondial Air Ballons s'est déroulé à 18 reprises, entre 1989 et 2023. 'C'était une belle aventure', assure Philippe Buron-Pilâtre. 'J'aurais préféré que ça continue', concède-t-il. 'Mais il n'y a pas eu d'envie très claire de reprendre', selon lui. Pour le moment, difficile de savoir si un autre événement similaire va remplacer le GEMAB en Lorraine.

