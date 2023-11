Il faut combiner ce féculent à votre plat de riz pour un maximum de bienfaits selon un médecin

Comment optimiser l'absorption de certains aliments, et les rendre le plus utile possible pour l'organisme ? Le docteur Karan Raj, dont les vidéos Tik Tok ont un certain succès, donne quelques éléments clefs pour profiter de tous les bienfaits du riz, notamment. Explications.Il conseille de combiner son riz à des lentilles, pour avoir un apport complet de protéines.

Le riz et les lentilles : acides aminés complémentairesD'après le médecin, les lentilles manquent de ces acides aminés, mais apportent autre chose : des acides aminés essentiels que sont la lysine "utilisée par l'organisme dans la synthèse des protéines, mais également comme source d'énergie lorsque cela est nécessaire", précise le Vidal.

