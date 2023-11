Il avait été incendié et mis au sol il y a dix ans : on a retrouvé le portique écotaxe de Lanrodec

Ils étaient une cinquantaine de bonnets rouges, ce dimanche-là, sur la RN12. C’était il y a dix ans.

Le 3 novembre 2013,« Mais le vrai succès viendra avec la suppression totale de cette taxe poids lourds

« Ça laisse des traces » : il y a dix ans, il était accusé de la chute d’un portique écotaxeLe 3 novembre 2013, le portique écotaxe de Lanrodec (Côtes-d’Armor) était incendié et mis à terre, dans le cadre du mouvement des Bonnets rouges. Jo Baron, agriculteur dans la commune, a été accusé et même condamné dans cette affaire. Puis relaxé avec la défense d’Éric Dupond-Moretti. Dix ans plus tard, cette histoire marque toujours sa vie. Lire la suite ⮕

TÉMOIGNAGE. « C’était un ring » : dix ans après les Bonnets rouges, ce gendarme se souvientLe général de gendarmerie Stéphane Bras a commandé le groupement du Finistère de 2011 à 2015. Guiclan, Melgven, Pont-de-Buis, Quimper… Dix ans après, il garde un souvenir intact du mouvement des Bonnets rouges, un épisode marquant de maintien de l’ordre. Lire la suite ⮕

Le président iranien accuse Israël de franchir les lignes rouges à GazaEbrahim Raïssi affirme que les actions d'Israël pourraient inciter d'autres parties à agir, tout en critiquant le soutien continu des États-Unis à Israël. Lire la suite ⮕

Rencontre avec Brigitte Fontaine : l'écriture, la peur et la libertéVincent Josse a rencontré Brigitte Fontaine en 2013 dans sa "tanière", puis en studio, au moment où elle enregistrait son album « J'ai l'honneur d'être ». Découvrez cette rencontre exceptionnelle où ils discutent de l'écriture, de la peur et de la liberté. Lire la suite ⮕

Un militaire tue ses trois filles dans un contexte familial compliquéUn militaire a tué ses trois filles, nées en 2013, 2016 et 2018, dans un contexte familial compliqué. Les corps ont été découverts par deux collègues gendarmes. La mère des enfants, en état de choc, a été prise en charge par les secours. L'enquête a été confiée à la Section de recherches de Versailles. Lire la suite ⮕