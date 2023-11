Il avait disparu depuis plusieurs heures : un petit garçon de cinq ans retrouvé mort dans une benne à ordures

Les recherches se sont soldées par la découverte du corps de l'enfant dans une benne à ordure située à une quinzaine de kilomètres de son domicile. Deux suspects interpellés Nos confrères rapportent que deux suspects respectivement âgés de 27 et 15 ans ont été interpellés après la découverte du corps. Ils ont été placés en garde à vue.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 1er novembre 2023Le Loto est un jeu de hasard qui a lieu 3 fois par semaine : le lundi, le mercredi et le samedi. Un montant de 9 millions d’euros est à remporter. On vous partage ci-dessous les numéros du dernier tirage.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

NEWSACTUAL1: Candice Renoir : l'épisode spécial Halloween « Des bonbons ou la vie » ce mercredi 1er novembre 2023« Candice Renoir » est de retour pour un épisode spécial Halloween ce mercredi 1er novembre à 21.10 sur France 2. Intitulé « Des bonbons ou la vie » , il réunit à l'écran Raphaël Lenglet, Cécile Bois ou bien encore Lilly-Fleur Pointeaux.

La source: NewsActual1 | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Tempête Ciaran : Biarritz ferme ses plages et ses parcs dès ce mercredi 1er novembre 2023Par mesure de sécurité en prévision de la tempête annoncée à partir de ce jeudi 2 novembre, la Ville de Biarritz ferme sa piscine jeudi après-midi, ses parcs jusqu’à samedi et ses plages jusqu’à vendredi soir

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: L'intégrale de Génération After du mercredi 1er novembre 2023L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Les résultats du Loto de la FDJ du mercredi 1er novembre 2023Si vous avez joué au Loto pour le tirage du jour, sachez que les résultats viennent d’être annoncés : si vous avez raté la diffusion, retrouvez-les ici.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: L'intégrale de l'After Foot du mercredi 1er novembre 2023L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕