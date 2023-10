Il achète un terrain et crée son micro-État où les slips et les Crocs sont interdits

Bienvenue au Slowjamastan ! Malgré sa dénomination digne d’un État d’Asie centrale, cette micronation aux lois loufoques a été créée par Randy Williams, au beau milieu du désert californien, et il revendique son indépendance. (Photo : capture d’écran Facebook / The Republic of Slowjamastan)Après avoir fait le tour du monde, un globe-trotteur américain n’avait plus de pays à visiter.

Il n’apparaît sur aucune carte et n’est reconnu par aucune instance internationale. Et pourtant, il fait parler de lui depuis quelques mois sur les réseaux sociaux et dans la presse du monde entier. Bienvenue au Slowjamastan ! Malgré sa dénomination digne d’un État d’Asie centrale, ce mini-pays qui revendique son indépendance se trouve aux, au beau milieu du désert californien, à 160 km de San Diego.

L’idée est venue au quadragénaire, infatigable voyageur, au cours d’un périple en 2021. Après avoir fait le tour du monde et visité les 193 États de la planète, reconnus par l’Organisation des Nations unies (Onu), il a expliqué à la chaîne américaine headtopics.com

avoir eu l’envie de créer le sien. Sa visite de la République de Molossia, cette micronation de quatre hectares et des poussières au Nevada, autoproclamée indépendante depuis 1998, n’y est sans doute pas étrangère non plus. C’était durant l’été 2021. Il n’en a pas fallu plus pour le décider.De retour, il a acheté un terrain de 4,5 hectares dans le désert pour 19 000 dollars (soit près de 18 000 €) et a créé son pays.

« Il délivre ses propres passeports, arbore son propre drapeau, imprime sa propre monnaie (« le duble ») et possède un hymne national qui est joué lors des occasions officielles »,Uniforme vert garni de récompenses militaires et d’épaulettes dorées, lunettes de soleil teintées sur le nez, coiffe militaire à visière vissée sur sa tête… Randy Williams a aussi enfilé le costume du parfait dictateur. headtopics.com

