IBM et l'année exceptionnelle de WatsonX

Le chercheur et chef de département Cloud et Intelligence Artificielle chez IBM Research Lab revient sur l’année qui a vu naître WatsonX, la plateforme IA de la multinationale américaine. Lui et 3000 autres chercheurs à Zurich en Suisse préparent l’après. Intelligence artificielle généralisée et intelligence symbolique sont au programme. C’est l’histoire d’un éléphant qui a réussi à se retourner aussi rapidement qu’un lièvre.

En 2023, IBM s’est lancée dans la course à l’intelligence artificielle face à de redoutables startups et des géants tels que Google, Amazon et Meta. En quelques mois, elle a introduit la plateforme WatsonX pourà l’aide de nouveaux outils et de puissants modèles de langage. IBM crée même ses propres modèles, ajoutant cette plateforme « en haut de la pile » comprenant les services Red Hat et Z. Pour Richard Haas, un chercheur du laboratoire IBM Research à Zurich (Suisse), 2023 a été une année hors du commun. Avec ses 27 ans de carrière chez « Big Blue », il juge le lancement comme une belle revanche sur des pronostics externes pessimiste





