Hypertension artérielle : comment réduire les risques d’accident cardiovasculaire ?

L’hypertension artérielle (HTA) se définit comme “une élévation trop importante de pression dans les artères, qui persiste dans le temps”, explique l’Assurance maladie. Il s’agit d'une maladie chronique qui augmente le risque d’accident cardiovasculaire ou d'insuffisance cardiaque.

Le traitement de l'hypertension artérielle repose en premier lieu sur des mesures hygiénodiététiques, et, si elles sont insuffisantes pour obtenir un retour à la normale des chiffres de tension artérielle (140 mm HG), aux médicaments antihypertenseurs. Une récente étude menée par des scientifiques de l’American Heart Association a révélé que si la pression artérielle systolique était à 120 mm HG, cela limiterait considérablement les risques de maladies cardiovasculaires.Tension artérielle : comment réduire les risques d’accident cardiovasculaire ?Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont réalisé un essai clinique intitulé ESPRIT sur 11.255 adultes en Chin





femmeactuelle » / 🏆 32. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tempête Ciaran : une rafale à plus de 120 km/h enregistrée à PloërmelEn début de matinée, jeudi 2 novembre 2023, Keraunos a fait le point sur les principales rafales enregistrées dans le Morbihan. L'une d'elle a été recensée à Ploërmel.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Bailler après avoir vu quelqu’un le faire serait une preuve d’intelligence, selon une étudeVous avez tendance à bâiller à chaque fois que vous voyez une autre personne le faire ? Vous avez une sensibilité différente des autres.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Une mère condamnée à une peine de 27 mois pour avoir abusé d'un adolescentUne mère de quatre enfants a donné un téléphone portable à un jeune garçon de 13 ans pour une raison sordide. Son but n’était pas du tout de faire plaisir au pauvre jeune adolescent. Ce dernier a maintenant 16 ans et souffre d’une mauvaise santé mentale à cause de son innocence volée. Isobel Murphy, une mère de famille de 46 ans, originaire de Belfast, s’est vue infligée une peine de 27 mois. Une peine que la tante de sa jeune victime estime insuffisante vue les conséquences de son acte odieux en présence de ses propres enfants.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Drame à Saléchan : une automobiliste décède après avoir percuté une habitationUne automobiliste de 40 ans est décédée après avoir percuté le muret d'une habitation à Saléchan. Les circonstances de l'accident restent encore inconnues. Une enquête a été ouverte.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Une mère reconnaît avoir abandonné son bébé dans une poubelle à RennesLa garde à vue des parents du nouveau-né retrouvé vivant dans un conteneur à poubelles à Rennes a pris fin. La mère sera déférée au parquet de Rennes, tandis que le père a été relâché. Une fracture au niveau du crâne a été détectée chez le nourrisson.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Une lycéenne reconnait avoir abandonné son bébé dans une poubelleLa mère mineure du bébé retrouvé vivant dans un conteneur à poubelles à Rennes a avoué les faits. Le père a été remis en liberté sans poursuites. Le nourrisson présente une fracture au niveau du crâne dont l'origine reste à déterminer.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »