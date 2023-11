Hydrocarbures: Londres attribue 27 nouvelles licences contestées en mer du Nord

Le nouveau cycle d'autorisations de forage, lancé il y a un peu plus d'un an outre-Manche malgré les contestations des écologistes, se concrétise. Les autorités britanniques ont en effet annoncé ce lundi 30 octobre avoir attribué 27 nouvelles licences d'exploration et de forage d'hydrocarbures en mer du Nord.

"Une nation qui alimente la crise climatique" La justice britannique a rejeté, le 19 octobre dernier, une requête de deux ONG, dont Greenpeace, qui contestaient la décision de Londres d'accorder de nouvelles licences d'hydrocarbures. Greenpeace, qui avait immédiatement annoncé son intention de faire appel, a dénoncé lundi les 27 premières autorisations.

Gaza: cinq personnes inculpées à Londres après des manifestationsCinq personnes ont été inculpées dimanche après leur arrestation lors de manifestations la veille à Londres, où des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour appeler à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, a annoncé la police. Lire la suite ⮕

Polémique autour du slogan pro-palestinien lors des manifestations à Paris, New York et LondresLe slogan controversé «From the river to the sea, Palestine will be free !» suscite des interprétations divergentes et des fractures dans l'opinion occidentale. En Autriche, une manifestation a été interdite suite à sa reprise. Au Royaume-Uni, la ministre de l'Intérieur Suella... Lire la suite ⮕

Manifestations massives en soutien aux Palestiniens à Londres, Paris et New YorkDes dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en soutien aux Palestiniens à Londres, Paris et New York, tandis que la bande de Gaza a été à nouveau bombardée. Les manifestants demandent un cessez-le-feu complet et condamnent les attaques du Hamas et du gouvernement israélien. Lire la suite ⮕

Manifestation à Londres en soutien à la PalestinePour le troisième week-end consécutif, un cortège s'est formé à Londres pour soutenir la Palestine. Plus de 1.000 policiers étaient mobilisés. Les manifestants demandent un cessez-le-feu complet et condamnent les attaques du Hamas et du gouvernement israélien. Lire la suite ⮕

Manifestations de soutien aux Palestiniens à Londres, Paris et New YorkDes dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en soutien aux Palestiniens à Londres, Paris et New York, tandis que la bande de Gaza a été à nouveau bombardée au 22e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. Lire la suite ⮕

Manifestations massives en soutien aux Palestiniens à Londres, Paris et New YorkDes dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi en soutien aux Palestiniens à Londres, Paris et New York, tandis que la bande de Gaza a été à nouveau bombardée. Les manifestants réclament un cessez-le-feu complet et condamnent les attaques du Hamas ainsi que le gouvernement israélien. Lire la suite ⮕