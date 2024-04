Hun Sen devient le président du Sénat du Cambodge

L'ex-Premier ministre du Cambodge, Hun Sen, qui s'est retiré l'été dernier au profit de son fils après environ quarante ans au pouvoir, est devenu ce mercredi 3 avril le président du Sénat. Un rôle honorifique qui lui permet de conserver son emprise sur le pouvoir.

Photo prise et diffusée par le Sénat du Cambodge le 3 avril 2024: le nouveau président du Sénat, Hun Sen (C), avec le premier vice-président du Sénat, Prak Sokhonn (G), et le deuxième vice-président du Sénat, Ouch Borith (D), à Phnom Penh.À 71 ans, Hun Sen rempile pour un nouveau mandat de six ans. Cette fois-ci en tant que président du Sénat au, élu à l’unanimité ce 3 avril par les 62 sénateurs issus – dans une écrasante majorité – du PPC, le Parti du peuple cambodgien sous le contrôle du clan Hun. Des sénateurs entièrement acquis à la cause de l'ancien Khmer rouge, à savoir perpétuer le règne de celui qui a dirigé le royaume d’une main de fer pendant quasiment quatre décennie

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RFI / 🏆 40. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une Lot-et-Garonnaise part en mission commandée au Cambodge pour lutter contre la déforestationAprès la Birmanie, en 2020 et 2021, et un départ mouvementé du pays en plein coup d’Etat, c’est au Cambodge que Camille Bru part en mission le 13 mars, pour au minimum un an.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Cambodge: les images d'un mini Paris construit en plein coeur de Phnom PenhCe quartier 'parisien', construit sur un ancien marécage, se veut une enclave chic destinée aux riches, mais également une vitrine visant à montrer le développement économique rapide du pays le plus pauvre d'Asie.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic attendue à Marseille : comment lutter contre ce fléau ?Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui il revient sur la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic qui se déplace à Marseille.Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

États-Unis: le Sénat valide un accord in extremis sur le budget et évite un 'shutdown'L'enveloppe de 467,5 milliards de dollars a été approuvée par les deux partis, malgré le désaccord de plusieurs républicains autour de certaines dépenses.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Sénat : Un vote unanime pour « faciliter la vie des bénévoles » dans les associationsLe Sénat a voté à l’unanimité un texte visant à « simplifier » la vie associative pour les bénévoles

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Après les députés, le Sénat approuve largement l’accord de sécurité avec KievLors d’un scrutin non contraignant, les sénateurs ont voté à 293 voix contre 22 en faveur de la stratégie française de soutien à l’Ukraine

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »