Hulu : Disney débourse 8,6 milliards de dollars pour monter à 100 % du capital

Les négociations sont en cours pour fixer le prix de l'opération, l'offre de Disney valorisant Hulu 27,5 milliards de dollars, soit le minimum conclu dans l'accord passé avec Comcast en 2019. Le processus de rachat devrait s'achever en 2024. D'après Brian Roberts, directeur général de Comcast, la valeur de Hulu, qui compte 50 millions d'abonnés, est bien plus élevée que lors de la conclusion de l'accord.en 2019.

Alors que le nombre d'abonnés aux plateformes de Disney est en baisse depuis trois trimestres consécutifs, le groupe tente de remonter la pente. Il publiera ses résultats la semaine prochaine.le partage des mots de passe entre utilisateurs

pour les empêcher de profiter gratuitement des contenus. Netflix a fait bondir son nombre d'abonnés grâce à cette restriction, à 247 millions à travers le monde, contre 146 millions pour Disney.

