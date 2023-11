Huit départements en vigilance orange pour risques de crues

Huit départements sont désormais placés en vigilance orange pour risques de crues, selon le dernier bilan de Météo-France, ce dimanche 5 novembre à 16 heures, en marge du passage de la tempête de Domingos. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Corrèze et de la Gironde.

Plus tôt dans la journée, huit départements étaient placés en vigilance orange pour crues (Pas-de-Calais, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Corrèze) et vagues-submersion (Corse-du-Sud).

20MİNUTES: Tempête Ciaran : A l’approche de Domingos, Météo-France place 10 autres départements en vigilance orangeCette vigilance s’appliquera à partir de 18 heures

BFMTV: Tempête Domingos: deux nouveaux départements placés en vigilance orange par Météo-FranceVIDÉO - Alors que les habitants de l'Ouest et du Nord de l'Hexagone constatent les dégâts causés par la tempête Ciaran et que 260.000 foyers restent privés d'électricité ce matin, le Sud-Ouest se prépare à l'approche de la tempête Domingos ce samedi 4 novembre au soir.

CNEWS: Météo : après les tempêtes Ciaran et Domingos, à quel temps doit-on s’attendre cette semaine ?Après les tempêtes Ciaran et Domingos, qui ont principalement touché le sud-ouest et le nord-ouest de la France, les conditions météorologiques devraient s’améliorer cette semaine, avant une potentielle nouvelle dégradation attendue en fin de semaine.

RTLFRANCE: Météo : le Sud-Ouest touché par des vents violents en attendant la tempête DomingosLes Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont fait face à des vents violents vendredi 3 novembre. Reportage à Biscarosse avec notre journaliste Philippe de Maria.

RTLFRANCE: Météo : après la tempête Ciaran et avant Domingos, le Sud-Ouest touché par des vents violentsLes Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont fait face à des vents violents vendredi 3 novembre. Et ce, juste après la violente tempête Ciaran. À Biscarosse, dans les Landes, les élus locaux appellent à la plus grande vigilance.

ACTUFR: Tempête Domingos : plusieurs parcs fermés à Paris et en Île-de-France ce samediSamedi 4 novembre 2023, les espaces verts de Paris et de plusieurs villes de la région resteront fermés en raison des risques de vents violents.

