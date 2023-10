Hugo Micheron: «Le jihadisme n'est pas du tout derrière nous»

Que reste-t-il du jihadisme en Europe depuis le départ des 6 000 ressortissants européens vers les rangs de Daech dans les années 2010 ? Dans son dernier essai, publié chez Gallimard, le chercheur et maître de conférences à Sciences Po Paris, Hugo Micheron retrace l’histoire du jihadisme européen afin de comprendre les ressorts de ce phénomène inédit... et de ce qu’il en reste depuis la chute du califat.

Dans le camp républicain, la Floride et le Texas sont parmi les fers de lance de la nouvelle révolution conservatrice, avec les lois anti-avortement, les mesures hostiles aux migrants, aux personnes transgenres. Dans L’affaire de Newburgh, aux origines du nouveau conservatisme américain, Tamara Boussac décrypte un événement majeur dans la pensée conservatrice américaine.

France Actualités

Lire la suite:

RFI »

Le Dogecoin et le Shiba Inu s'envolent et rattrapent leur retard sur le BitcoinLe Dogecoin et le Shiba Inu s'envolent et rattrapent leur retard sur le Bitcoin Lire la suite ⮕

Chez TotalEnergies, le gaz prend le pas sur le pétroleEn 2030, le gaz devrait générer la majorité des revenus du groupe. Une stratégie orchestrée depuis plusieurs années qui assure au Français une croissance rentable. Mais des doutes subsistent, à long terme, et cette stratégie s'attire les foudres des organisations de défense de l'environnement. Lire la suite ⮕

Avant le Clasico, Gérone prend le trône de la Liga en battant le Celta VigoGérone a eu du mal face au Celta Vigo vendredi soir mais a fini par s'imposer grâce à un but de Yangel Herrera dans le temps additionnel. Les Catalans sont leaders de Liga avant le Clasico qui se disputera samedi à 16h15. Lire la suite ⮕

Canaries: le gouvernement espagnol annonce la répartition de migrants dans le reste du paysLes îles Canaries n’avaient pas vu cela depuis très longtemps : 20 000 arrivées depuis le début d’année, dont 80% depuis juin. Environ 4 000 sont encore dans les centres d’accueils, saturés, de l’archipel. Lire la suite ⮕

Hôpital bombardé à Gaza : «Nous avons manqué de prudence», reconnaît le journal Le MondeTous les jours dans la matinale d’Europe 1, Olivier de Lagarde scrute et analyse la presse du jour. Lire la suite ⮕

Le Monde après nous : le réalisateur de Mr Robot et des vacances qui tournent malSur Netflix, un séjour en famille devient une apocalypse technologique par le créateur de Mr Robot. Lire la suite ⮕