Huawei, Honor et Vivo : « Nous vous recommandons de désinstaller Google immédiatement »

Huawei Mate 60 Pro // Source : Frandroid Ces derniers jours, si vous avez un téléphone Huawei, Honor ou Vivo, vous avez peut-être eu une drôle de surprise. Une notification a pu s’afficher sur votre écran, vous disant que l’application Google était un malware, c’est-à-dire un logiciel malveillant.

Cependant, on ne comprend pas vraiment pourquoi ni Huawei, ni Vivo, ni Google n’ont encore réglé ce problème, surtout que les premiers messages d’utilisateurs qui ont remarqué le souci datent d’il y a plusieurs jours. Cela crée pas mal d’inquiétudes et de confusions pour rien chez les utilisateurs et ça montre qu’il est réellement important que les boîtes de tech communiquent vite et bien quand il y a un souci de sécurité.

