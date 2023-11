HSBC annonce un bénéfice net en hausse de 40% au troisième trimestre

On peut en effet parler de «solides performances financières». Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé lundi 30 octobre un bénéfice net presque triplé au troisième trimestre sur un an à 5,6 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros), dopé notamment par «l'impact positif de taux d'intérêts élevés».

La banque a également annoncé lundi un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), faisant suite à deux programmes similaires cette année, et un nouveau dividende trimestriel. L'action d'HSBC hésitait lundi matin, affichant vers 10h une toute petite progression de 0,03% à 601,20 pence.

