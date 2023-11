How to Have Sex : un film sur une semaine de vacances entre amies

Quand le rideau se lève et que les premières scènes du film How to Have Sex s’élancent, c’est toute une cacophonie sensorielle qui nous apparaît. Les couleurs trop vives, le son trop fort, le rythme trop rapide. On suffoque, depuis notre siège rouge, et on se demande comment les personnages n’en font pas de même. C’est la fête, me direz-vous. Vous avez raison. Molly Manning Walker, la réalisatrice, filme une semaine de vacances entre amies.

Pour célébrer la fin du lycée, trois adolescentes sont parties sur l’île de Malia en Crète, dans une station balnéaire réputée pour ses réjouissances extrêmes. C’est ainsi que Tara, Skye et Em débarquent dans une fourmilière de la vie nocturne, nichée au bord de la Méditerrané

:

VANİTYFAİRFR: Malia et Sasha Obama en Californie : entre coloc réussie et soirées avec DrakeLoin de Washington et de la Maison Blanche, les filles de l'ancien président américain Barack Obama partagent un appartement au cœur de la Californie.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

MADAMEFİGARO: En corset noir et ensemble transparent, Malia et Sasha Obama électrisent la soirée du rappeur DrakeCe mardi 22 août, les filles de Michelle et Barack Obama ont été aperçues en train de faire la fête jusqu'au petit matin lors d’un évènement organisé par le rappeur canadien.

La source: Madamefigaro | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Malia Obama, la fille de Barack et Michelle Obama, signera bientôt un court-métrageDans une interview avec GQ, le producteur et acteur Donald Glover a annoncé qu’il produirait avec sa société Gilga le premier court-métrage de la fille aînée de Barack et Michelle Obama.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: Jude Law : 10 clichés sexy de l'acteur dans 'Le Talentueux Mr. Ripley'Jude Law dans “Le Talentueux Mr. Ripley” ou l'éclosion d'un sex-symbol.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: Les séries à ne pas rater en septembre'Tapie', 'Sex Education'...

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: De Miss Italie à Hollywood, retour sur le destin extraordinaire de Gina LollobrigidaHommage à cette grande actrice italienne, et sex-symbol des années 1950-1960.

La source: VogueFrance | Lire la suite »