Horoscope du jour

Bélier.

Dès que Mars, qui entre ce matin en Sagittaire, aura pris des distances avec sa dissonance avec Saturne (le 29), vous sentirez ses énergies et celles du Soleil accentuer tout le courage qu’il y a en vous, toute la volonté et la détermination qui sont votre marque de fabrique. Pour l’instant, rien ne peut vraiment bouger, vous pouvez avoir l’impression de stagner, mais vous n’y êtes pour rien, c’est probablement le contexte qui sert de ralentisseur. Taureau. Il y avait déjà le Soleil, et à partir d’aujourd’hui c’est Mars qui occupe le Sagittaire et est aussi en dissonance avec Saturne. Encore une fois, les questions matérielles pourraient être un vrai souci, une grosse contrariété parce que vous ne pourrez rien faire ; la solution du problème ne sera pas de votre ressor





