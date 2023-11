Horoscope du jour

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour. Bélier. Ça ne plaisante pas aujourd’hui, il faut marcher droit et éviter de rire ou faire rire sur certains sujets qui sont très sensibles. Ils ne vous font peut-être ni chaud ni froid, mais songez aux autres et au fait qu’ils n’ont pas le même point de vue que vous.

Et n’essayez pas non plus de persuader quiconque qu’il faut penser ou agir comme vous. La conjoncture pourrait vous inciter à vous comporter en juge un peu sévère, mais essayez de vous freiner !. Taureau. Vénus transite à présent le 2e décan de la Balance, en regard de votre 2e décan. Vous serez nombreux à voir votre vie quotidienne s’améliorer, peut-être parce que vous disposerez de plus d’argent.

