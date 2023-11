Hôpital de Saintes : l’ancien chef de la pédiatrie livre son analyse

“Je voudrais vous faire part de ma stupéfaction, de ma tristesse et de mon incompréhension lorsque j’ai lu, dans le « Sud Ouest » du samedi 21 octobre, que le service de pédiatrie de l’hôpital de Saintes allait fermer totalement pendant une semaine ! Comment se fait-il, alors que le nombre de naissances a considérablement baissé (2 400 naissances dans les années 1980, un peu plus de 1 500 actuellement), que les urgences vitales pédiatriques ont...

Nous disposons d’un outil de travail remarquable et probablement unique pour une petite ville de 25 000 habitants Il paraît trop facile d’accuser les hommes politiques, qu’ils soient de droite ou de gauche, d’accuser les maires et les directeurs d’hôpitaux ou de parler de manque de moyens alors qu’à Saintes, nous disposons d’un outil de travail remarquable et probablement unique pour une petite ville de 25 000 habitants et que, malgré des propositions de salaires supérieures à 1 000 euros par jour, il soit impossible de trouver des pédiatres intérimaires !”“Je ne...

Récemment, une jeune collègue me faisait la réflexion suivante : « Vous, vous adaptiez votre vie privée en fonction de votre travail, nous, nous adaptons notre travail à notre vie privée ». Il me semble que tout est dit dans cette réflexion.”

PS : Les chiffres cités, proviennent d’un rapport récent de l’Inspection générale des affaires sociales N° 2020.074R. »

